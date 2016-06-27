The Telegraph: Google до кінця року випустить власний смартфон

За даними The Telegraph, компанія в даний момент веде переговори з операторами стільникового зв'язку, передає N+1.

Новий смартфон стане першим мобільним телефоном, серійним виробництвом якого Google займеться самостійно. Раніше під брендом Google Nexus смартфони випускали HTC, Huawei, LG, Motorola і Samsung.

Передбачається, що самостійний випуск дозволить Google прямо конкурувати з Apple і краще контролювати оновлення програмного забезпечення на пристроях.

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Раніше Google відзначала незадовільні темпи оновлення операційної системи Android. Представники компанії заявили про намір публікувати рейтинги виробників, щоб присоромити відстаючих.

За інформацією The Telegraph, реліз смартфона намічений вже в цьому році, при цьому не повідомляється ніяких технічних характеристик мобільного пристрою. Представники Google відмовилися коментувати новину, відзначає видання.

Необхідно відзначити, що раніше представники Google повідомляли про запуск серійного виробництва модульного смартфона Ara в 2017 році, а восени 2016 року можна буде придбати версію для розробників. Оскільки зазначені The Telegraph терміни досить близькі до заявлених для Ara, можливо, мова йде саме про цей проект.