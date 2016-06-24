Huawei розробляє власну мобільну операційну систему

Про це повідомляє Слон з посиланням на The Information.

За даними видання, ОС створює команда розробників в Скандинавії, в тому числі колишні співробітники Nokia.

Зараз смартфони Huawei працюють на платформі Android, що належить Google. Як зазначає The Verge, ОС, що розробляється китайським виробником, може стати альтернативою у випадку, якщо відносини Huawei і Google з якихось причин зіпсуються.

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Також The Information передає, що Huawei почала редизайн своєї Android-оболонки EMUI, для чого найняла колишнього дизайнера Apple. За даними видання, в новій версії оболонки зміниться зовнішній вигляд іконок, які зараз виглядають практично так само, як іконки iOS, а також колірна палітра.

Huawei хотіла б стати глобальним брендом, зауважує Verge, але поки більшість своїх пристроїв продає в Китаї. Частково, на думку видання, це пов'язано з недовірою до продукції компанії на Заході, яке, в свою чергу, викликано неоригінальним програмним забезпеченням.