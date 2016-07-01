Телескоп Hubble зробив знімок сяйва на північному полюсі Юпітера

Вчені заявляють, що зроблений орбітальною обсерваторією знімок є одним із найбарвистіших серед доступних людині сьогодні. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання EurekAlert.

На представленому NASA і Європейським космічним агентством зображенні показано комбінований знімок, отриманий в ультрафіолетовому (до 2016 року) і інфрачервоному (в 2014-му) діапазонах.

Полярні сяйва на Юпітері виникають так само, як і на Землі, коли високоенергетичні частинки сонячного вітру, які направляються магнітним полем, входять в атмосферу в районі полюсів. Внаслідок наявності у Юпітера більш потужного магнітного поля, ніж у Землі, полярні сяйва на планеті в сотні раз інтенсивніші, ніж на Землі, і ніколи не припиняються.

Телескоп Hubble з періодичністю раз на місяць проводить спостереження за полярними сяйвами Юпітера. Вперше їх спостерігала в 1979 році автоматична станція Voyager 1. До газового гіганта 4 липня 2016 року прибуде автоматична станція Juno (Jupiter Polar Orbiter). У завдання місії NASA входить дослідження хмар і полярних сяйв Юпітера.