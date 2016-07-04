Психологи знайшли спосіб поліпшити людські здібності

Стаття опублікована в журналі Frontiers in Psychology, передає Lenta.ru.

В експериментах взяли участь 44 тисячі осіб, яких розділили на 12 груп. Учасникам потрібно було якнайшвидше натиснути на числа по порядку від 1 до 36, які випадковим чином були розподілені в квадратній сітці. Дослідники визначили, що могло б допомогти людям поліпшити свої результати в онлайн-грі. Серед перевірених прийомів були розмову сам з собою, подання в розумі майбутнього результату і планування дій, які можуть послідувати за отриманням бажаного результату.

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У результаті учасники, які говорили собі, що вони можуть вирішити задачу краще наступного разу, дійсно більш ефективно справлялися з тестом, ніж контрольна група. Фрази "я можу побити свій найкращий результат", "я можу робити це швидше" виявилися найбільшою мірою дієвими. Крім того, якщо створювати в уяві картинку, що ви побили свій попередній рекорд або просто добре граєте, то результат також поліпшується.

А ось мотиваційні установки, які полягають у тому, щоб представляти можливі вигоди від хорошого виконання завдання, працюють найгірше.

Нагадаємо, у людей з вищою освітою більш високий ризик розвитку гліоми, первинної пухлини головного мозку, порівняно з тими, хто закінчив тільки дев'ять класів школи.