Астронавт NASA опублікував знімок мальовничої затоки Батабано з космосу

Знімок астронавт опублікував на своїй сторінці у "Твіттері". Знімок Вільямс підписав так: "Подивіться, як відтінки синього кольору контрастують у воді. Затока Батабано, Куба".

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Астронавт також виклав відео затоки, яке було складено з панорамного знімка. Батабано - затока і протока біля південно-східного узбережжя Куби, яка відокремлює острів Куба від острова Хувентуд. Глибина затоки складає 61 м.

Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км/год.