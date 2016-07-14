Астронавт NASA опублікував знімок мальовничої затоки Батабано з космосу
16:00, 14 липня 2016Наука та IT
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Командир 48 екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) Джефф Вільямс опублікував знімок мальовничої кубинської затоки Батабано, який був зроблений ним з борту МКС.
Астронавт також поділився відео затоки / @Astro_Jeff
Знімок астронавт опублікував на своїй сторінці у "Твіттері". Знімок Вільямс підписав так: "Подивіться, як відтінки синього кольору контрастують у воді. Затока Батабано, Куба".
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Астронавт також виклав відео затоки, яке було складено з панорамного знімка. Батабано - затока і протока біля південно-східного узбережжя Куби, яка відокремлює острів Куба від острова Хувентуд. Глибина затоки складає 61 м.
Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км/год.
Gulf of Batabano Cuba. Video created from merged panorama.https://t.co/X8Olp5Qw2W— Jeff Williams (@Astro_Jeff) July 13, 2016
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