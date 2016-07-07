Як проходив запуск космічного корабля "Союз МС" з новим екіпажем до МКС (фоторепортаж)
10:01, 07 липня 2016Наука та IT
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До складу експедиції до Міжнародної космічної станції увійшли троє астронавтів.
REUTERS
Як повідомляв УНІАН, ракета-носій "Союз-ФГ" з першим космічним кораблем нової серії "Союз МС" рано вранці 7 липня 2016 року стартувала з космодрому Байконур (Казахстан).
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До складу експедиції входять росіянин Анатолій Іванишин, американка Кетлін Рубенс і японець Такуя Онісі.
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