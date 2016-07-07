Як проходив запуск космічного корабля "Союз МС" з новим екіпажем до МКС (фоторепортаж)

До складу експедиції до Міжнародної космічної станції увійшли троє астронавтів.

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