Falcon 9 успішно повернулася на Землю після запуску Dragon

Перша, що повертається, ступінь ракети успішно села на наземну майданчик на космодромі, передає Lenta.ru.

З МКС корабель Dragon повинен зістикуватися 20 липня. На станцію буде доставлено більше двох тонн вантажу, у тому числі матеріали для 280 наукових експериментів, роботу над якими веде екіпаж станції.

Launch controllers are GO and have begun loading propellant to the @SpaceX rocket. Watch: https://t.co/KX5g7zfYQehttps://t.co/RXKjx2eQPB — NASA (@NASA) July 18, 2016

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Попередній старт Falcon 9 відбувся 15 червня, при цьому перша ступеньсовершила жорстку посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані. У SpaceX повідомили, що ракету зберегти не вдалося, тим не менш Falcon 9 вивела на розрахункові орбіти два комунікаційних супутника Eutelsat 117 West B і ABS 2A.

Пізніше засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що причиною невдачі могло стати те, що в одного з трьох двигунів, задіяних при посадці, була низька тяга.