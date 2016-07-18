Falcon 9 успішно повернулася на Землю після запуску Dragon
Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 з космічним кораблем Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.
Перша, що повертається, ступінь ракети успішно села на наземну майданчик на космодромі, передає Lenta.ru.
З МКС корабель Dragon повинен зістикуватися 20 липня. На станцію буде доставлено більше двох тонн вантажу, у тому числі матеріали для 280 наукових експериментів, роботу над якими веде екіпаж станції.
Launch controllers are GO and have begun loading propellant to the @SpaceX rocket. Watch: https://t.co/KX5g7zfYQehttps://t.co/RXKjx2eQPB— NASA (@NASA) July 18, 2016
Читайте такожУкраїна спільно з США запустить ракету-носій Antares
Попередній старт Falcon 9 відбувся 15 червня, при цьому перша ступеньсовершила жорстку посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані. У SpaceX повідомили, що ракету зберегти не вдалося, тим не менш Falcon 9 вивела на розрахункові орбіти два комунікаційних супутника Eutelsat 117 West B і ABS 2A.
Пізніше засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що причиною невдачі могло стати те, що в одного з трьох двигунів, задіяних при посадці, була низька тяга.