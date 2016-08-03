Іранські хакери зламали 15 мільйонів акаунтів в Telegram

Про це повідомили експерти з кібербезпеки Коллін Андерсон і Клаудіо Джарньєрі з Amnesty International, передає 112 Україна з посиланням на Reuters.

Крім цього, хакерам вдалося отримати доступ до акаунтів десятків журналістів та активістів. Агентство пояснило, що злам дозволить створити "карту" користувачів Telegram в Ірані, де сервісом користуються близько 20 мільйонів людей.

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Експерти відмовилися пов'язувати зломщиків з іранським урядом і назвали відповідальними за це групу Rocket Kitten, яку раніше пов'язували з атаками на королівську сім'ю Саудівської Аравії, НАТО та іранських опозиціонерів.

Злом став можливий, як уточнюється, через те, що при ідентифікації на якому-небудь пристрої Telegram надсилає користувачу sms-повідомлення.

Компанія Telegram заявила, що хакери, які визначили номери телефонів 15 млн користувачів месенджера з Ірану, змогли отримати доступ тільки до відкритої інформації, але не до самих облікових записів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як стверджують у компанії, хакери перевірили, чи зареєстровані певні іранські телефонні номери в Telegram. Таким чином, хакерам вдалося підтвердити існування акаунтів в Telegram 15 мільйонів користувачів.

"Оскільки месенджер Telegram прив'язаний до номера телефону, будь хто теоретично може перевірити, чи зареєстрований цей номер в системі", - говориться в заяві компанії.