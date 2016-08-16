Google розробляє абсолютно нову операційну систему Fuchsia OS - ЗМІ

Довгий час в якості основи для операційних систем Google використовувала ядро Linux: Android, Chrome OS і інші системи побудовані саме таким чином, пише AIN.UA.

Офіційно компанія не заявляла про створення нової ОС. Плани Google стали відомі завдяки загадковому опису нового проекту на GitHub, найбільшому веб-сервісі для хостингу і спільної розробки IT-проектів: «Pink + Purple = Fuchsia (a new Operating System)», або «Рожевий + фіолетовий = фуксія (нова ОС)».

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Fuchsia OS базується на LK (Little Kernel) та Magenta. LK – це мікроядро розміром від 15 до 20 КБ, створене для невеликих вбудованих пристроїв. Magenta — більш велике і сучасне ядро, розроблене на базі LK, наприклад, в Magenta є поняття процесу, а в LK — ні.

Fuchsia, судячи з усього, буде гібридною системою, що використовує одне з двох ядер в залежності від того, на якому пристрої вона працює. Відомо, що ОС підтримує 32 - і 64-бітні ARM-процесори. Основна мова програмування – Dart, а підтримка Flutter вказує на використання Material Design в інтерфейсі.

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Поки що не зовсім зрозуміло призначення Fuchsia OS: Google створює все більше IoT-пристроїв, на кшталт розумного домашнього роутера OnHub або Google Home. Цілком можливо, компанії знадобилася більш легка операційна система для використання в подібних продуктах. Однак цікаво виглядає і можливість масштабування нової ОС на інші типи обладнання (аж до смартфонів і ПК) – особливо враховуючи, що межа між Android і ChromeOS все більше стирається.

Відомо, що в розробці Fuchsia OS беруть участь Тревіс Гейзельбрехт (працював над BeOS, iOS і webOS), Браян Світленд (Android, BeOS та Hiptop OS), а також програмні інженери Google, в тому числі Петро Хосек.