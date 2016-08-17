Apple відкриє в Китаї науково-дослідний центр

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

Новий центр збере інженерів із вже існуючих підрозділів Apple. У компанії не розповіли про передбачувану кількість співробітників і розташування нового центру. Він відкриється в кінці 2016 року.

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Кількість центрів, відкритих Apple в Китаї, з 2011 року зросла більш ніж удвічі — до 45. Країна стає все більш привабливою для створення нових програмних продуктів, відзначає Bloomberg.

Якщо в 2008 році витрати на розробку і проведення наукових досліджень, за даними Організації економічного співробітництва і розвитку, становили $92 млрд, то до 2013 року ця сума зросла до $243 млрд. У США за той же час цей показник виріс з $204 млрд до лише $221 млрд.

При цьому Apple зіткнулася з тиском в Китаї. Компанія закрила деякі свої сервіси в цій країні через півроку після того, як вони отримали дозвіл на роботу. Крім того, вона програла патентний спір, пов'язаний з iPhone 6 і 6 Plus, а також спір з приводу використання слова IPHONE на шкіряних виробах.