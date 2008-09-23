Створений конкурент компакт-диска

Корпорація SanDisk запропонувала музичний носій slotMusic, покликаний замінити компакт-диск, пише NME. Музика на slotMusic не буде захищена від копіювання.

Носій slotMusic є картою пам`яті SanDisk Micro SD об`ємом до гігабайта, на яку записана музика у форматі MP3 і бітрейтом 320 кілобіт за секунду. Її зможуть програвати дуже різні пристрої, включаючи мобільники, MP3- і відеоплеєри.

Формат вже підтримали чотири найбільших музичних лейбли: EMI Music, Sony BMG, Warner Music Group і Universal Music Group. Очікується, що пісні багато з їх артистів вийдуть на slotMusic. Одними з перших на картах пам`яті з`явиться музика Oasis, Емі Вайнхаус і Coldplay.

Лента.ру