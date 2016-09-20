У Польщі знайшли капсулу з нацистськими газетами, що ідеально збереглися (фото)

Як повідомляє мерія Злоцєнця, 13 вересня капсула була перевезена у національний музей у Щецині і там розкрита.

Всередині були знайдені місцеві газети від 21 і 22 квітня 1934 року, кілька конвертів з різним вмістом, бланк запрошення на відкриття місцевого "Орденсбурга" (так нацисти іменували елітарні заклади для навчання молодих членів НСДАП), книга, присвячена 600-річчю тодішнього Фалькенбурга (Злоцєнця), брошура, випущена з нагоди 600-річчя міста, монети, у тому числі срібні, фотографії та панорами міста, карта, яка представляє Злоцєнець на рубежі XIV і XV століть, рекламний буклет Фалькенбурга, ілюстроване видання німецьких профспілок, що містить відомості про цей регіон, а також латунна плитка, підписана виробником капсули.

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Як повідомляє Independent, в трубці серед іншого були знайдені фотографії фюрера Третього Рейху Адольфа Гітлера та два примірники його книги Mein Kampf ("Моя боротьба").

Капсула була похована під час будівництва "Орденсбурга Крьоссінзее" в Злоцєнці (нині ж побудована нацистами база використовується Збройними силами Польщі). Дослідники розкопали її, незважаючи на товстий бетон, наявність ще німецьких мін та грунтові води.