Найбільший у світі аеробус завершив перший політ з пасажирами

Найбільший у світі аеробус А-380 здійснив сьогодні перший випробувальний політ з пасажирами на борту.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу європейського концерну Ербас, що є виробником літака, о 17 годині за місцевим часом (18 годині за київським) авіалайнер з бортовим номером MSN002 здійснив посадку в аеропорту Тулузи.

За час випробувального польоту, що тривав сім годин, аеробус подолав відстань 6,5 тисячі кілометрів, пролетівши шлях від Корсіки до Великої Британії і повернувшись назад.

На борту повністю заповненого літака перебували 474 пасажири з числа працівників концерну. Добровольців, які виявили бажання взяти участь в першому випробувальному польоті з пасажирами, виявилося так багато, що їм довелося тягнути жереб.

Як зазначили в прес-службі Ербас, сьогоднішній політ знаменує собою початок нового етапу випробувань А-380, в ході якого належить оцінити зручність і комфорт пасажирського салону авіалайнера.

Найближчими днями буде здійснено ще три польоти, зокрема один нічний, тривалістю 10, 12 і 14 годин. Потім перші пасажири авіалайнера повинні будуть відповісти на запитання спеціальної анкети. Як вважають в Ербас, думки пасажирів допоможуть в разі потреби внести корективи до облаштування пасажирського салону і роботи бортових систем.

* Найбільший у світі пасажирський літак вирушив у перший політ із пасажирами (фото)