Найбільший у світі пасажирський літак вирушив у перший політ із пасажирами (фото)

Найбільший у світі пасажирський авіалайнер Airbus A380 відірвався від злітної смуги тулузького міжнародного аеропорту «Бланьяк» о 9.58 за місцевим часом і вирушив у перший політ із 474 пасажирами на борту.

Цей політ знаменує собою початок серії з чотирьох перших тривалих контрольних польотів із пасажирами, повідомили УНІАН у прес-службі Airbus.

У повідомленні наголошується, що в ході польоту пасажири, якими стали співробітники Airbus і фахівці з обладнання пасажирських салонів, оцінюватимуть функціонування систем салонів А380.

Усі перші тривалі польоти з пасажирами виконуватимуться з Тулузи протягом цього тижня. Їх тривалість становитиме 7, 10, 12 і 15 годин відповідно. В ході одного тривалого нічного польоту перевірятиметься весь діапазон функціонування обладнання салонів у польоті. Маршрути менш тривалих польотів прокладені навколо Іспанії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Для більш тривалих польотів визначено простір, що тягнеться з півночі на південь від Норвегії до Канарських островів.

Перші тривалі польоти виконує третій дослідний Airbus А380 із заводським номером 002. Оснащення пасажирських салонів цього літака було проведене на заводі Airbus у Гамбурзі. В літака трикласна компоновка салонів, що передбачає розміщення 474 пасажирів. Обслуговування пасажирів у польоті буде таким же, як на регулярних рейсах авіакомпаній.

У програмі льотних випробувань Airbus А380 задіяно п`ять дослідних літаків, чотири з яких оснащені двигунами «Трент-900» фірми «Роллс-Ройс». Усі літаки вже виконали 600 випробувальних польотів, загальна тривалість яких становили близько 1900 льотних годин.

А380 із номером 001 головним чином використовується для визначення діючих у польоті навантажень й відпрацювання системи управління літаком. На А380 із номером 004 відпрацьовуються льотно-технічні характеристики літака. А380 із номером 009 задіяний на випробуваннях двигунів GP7200 консорціуму «Енджін Альянс». Ще на двох літаках пройдуть необхідні для завершення сертифікації льотні випробування устаткування пасажирських салонів. Це А380 із номером 002, який приступив до виконання серії перших тривалих польотів із пасажирами, і А380 із номером 007, оснащення пасажирських салонів якого завершується наразі у Гамбурзі. Обидва ці літака оснащені двигунами «Трент-900» фірми «Роллс-Ройс».

На даний момент 16 компаній світу розмістили в цілому 159 твердих замовлень на літаки А380. Індустрія авіаперевезень уже виявила зацікавленість у цьому авіалайнері, покликаному стати флагманом світового повітряного флоту ХХI століття.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ц. р. А380 успішно завершив свій перший політ. Провівши в повітрі майже чотири години, білий гігант із синім хвостом приземлився в аеропорту під Тулузою. Президент Франції Жак ШИРАК назвав новий літак «круїзною яхтою небес» і заявив, що запуск А380 є «величезним успіхом промислової співпраці країн Європи».

Цим польотом має бути закінчено сорокарічну еру панування «Боїнгу-747» - до останнього часу найбільшого авіалайнера в світі.

А380 - головна надія європейських авіабудівників на підкорення ринку пасажирських лайнерів. Створення машини обійшлося в 12 мільярдів євро і зайняло більше десятиліття. Але керівництво Airbus вважає, що збільшення обсягів перевезень між великими аеропортами виправдає закупівлю цих машин навіть при тому, що для їх використання необхідна модифікація пасажирських відсіків у аеропортах.