"Вконтакте" відправить на МКС робота

Робот по імені Спотті зможе вести листування, а також відправляти відео і фото з орбітальної станції.

Робота відправлять на МКС у березні 2017 року разом з командиром екіпажу Федором Юрчихіним. Тоді ж на МКС відправляться американець Джек Фішер та італієць Паоло Несполі.

На сайті "Вконтакте" з'явилася сторінка, де чат-боту можна задати питання.

Представники "ВКонтакте" розповіли журналістам, що будуть контролювати чат-бота, щоб користувачі не зіпсували його характер, як це сталося з чат-ботом Microsoft навесні 2016 року.

Читайте такожТехнологічні гіганти, крім Apple, об'єдналися для розробки штучного інтелекту

Нагадаємо, тоді "штучний інтелект" Тей спілкувався з користувачами Twitter. Почавши роботу 23 березня, він менш ніж за добу почав писати пости про свою любов до Гітлера і ненависть до людства. Відключивши чат-бота, через тиждень Microsoft відродила його, але він тут же написав одному з користувачів: "травка! [я курю траву перед поліцейськими]". Після цього він став писати кожному з 210 тисяч своїх передплатників фразу: "Ти занадто швидкий. Будь ласка, заспокойся".

У Microsoft приховали всі пости Тей і заявили, що робот не зумів навчитися справлятися з атаками користувачів, що провокують його робити компрометуючі заяви.