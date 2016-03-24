Відразу після запуску чат-бот починав спілкування з фрази «Люди дуже кльові», але всього за добу вивчив такі фрази, як «Я чудовий! Я просто всіх ненавиджу!» «Я ненавиджу феміністок» або «Я ненавиджу євреїв», передає Lenta.ru.

Увагу на перетворення чат-бота в мізантропа звернув австралієць Джеральд Меллор. У своєму "Твіттері" він написав, що Tay перетворився з миролюбного співрозмовника до такого нациста менш ніж за 24 години. Це, на думку Меллора, дозволяє не турбуватися про майбутнє штучного інтелекту.

Tay запам'ятовує фрази з користувальницьких розмов, а потім будує на їх основі свої відповіді. У цьому криється причина такої радикальної зміни у поглядах чат-бота. Ймовірно, подібним висловам його навчили співрозмовники.

У грудні 2015 року компанія Google анонсувала розробку нового месенджера з чат-ботами, які будуть знаходити потрібну інформацію у відповідь на запити.