Tesla представила дах, що конвертує сонячну енергію

Про це заявив Ілон Маск в ході презентації в США, передає Слон.

Сонячні панелі будуть зроблені з гладкого скла, вони зможуть приймати різну форму і підходити під різний дизайн будинку а служити вони будуть, на думку Ілона Маска, довше, ніж сам будинок.

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Батарея Powerwall 2.0 зможе акумулювати до 14 кіловат-годин і буде коштувати $5,5 тисяч.

«Це свого роду комплексне майбутнє. Електромобіль, Powerwall і сонячний дах. Ключ у тому, що це має бути красиво, доступно і легко інтегруватися», – заявив Маск в ході презентації.

Система була розроблена Tesla разом з компанією SolarCity, що займається проектуванням сонячних енергосистем.