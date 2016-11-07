Ілон Маск прогнозує масове безробіття на Землі через роботів

Про це він заявив телеканалу CNBC.

За словами Маска, людям доведеться змиритися з тим, що їхні робочі місця займуть роботи". Він вважає, що штучний інтелект в майбутньому замінить майже всіх професіоналів, включаючи творчі спеціальності.

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Бізнесмен зазначив, що від стагнації людство може врятувати введення безумовного основного доходу - регулярних виплат кожному члену суспільства без виконання роботи. Подібна міра, вважає він, дозволить людям зосередитися на більш складних, більш цікавих речах".

Як повідомляв УНІАН, раніше провідні глобальні високотехнологічні компанії домовилися об'єднати зусилля для розробки майбутнього застосування штучного інтелекту.