Птах-сучасник динозавра мав пір'я, як у павича

Дані нового дослідження опубліковані в журналі Palaeontology, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як свідчать знайдені нещодавно в Китаї скам'янілі останки цієї особини, вона могла роздувати своє пір'я, як павич.

Пір'я цього доісторичного птаха дуже добре збереглися, зокрема, пігмент, який дозоляв йому переливатися всіма кольорами веселки.

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Пернате належало до сімейства Bohaiornithidae групи енанціорнісових птахів, що жили в крейдяний період, одночасно з різноманітними великими плазунами ящерами - динозаврами.

Всі знайдені на сьогоднішній день останки тварин і птахів тієї епохи - пернатих динозаврів, птерозаврів і ящерохвостих птахів - були виявлені в горах в провінції Ляонін на північному сході Китаю.

"Багато енанціорнісових птахів мали яскраве, барвисте оперення", - говорить провідний науковий співробітник Дженніфер Петейя з Акронского університету в американському штаті Огайо.

"Цей новий примірник показує, що деякі птахи цього виду також мали райдужне оперення. На відміну від сучасних птахів, їх яскравий візерунок сформовувався до того, як птах досяг розмірів дорослої особини", - розповідає експерт.

Небагато відомо про те, яке було оперення у птахів, що жили одночасно з динозаврами.

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В скам'янілих останках проглядаються меланосоми - внутрішньоклітинні структури, що містять пігмент меланін і дають сучасним птахам широкий колірний спектр оперення, але можуть виробляти і райдужне забарвлення.

Як зазначив старший куратор відділу палеобіології хребетних Національного музею Шотландії Стіг Уолш, вперше вчені отримали свідчення того, що птахи крейдяного періоду мали подібне забарвлення пір'я.

Сьогодні подібне оперення у птахів існує тільки для залучення партнера для спаровування.

"Незважаючи на те, що саме цей екземпляр був ще недостатньо сформованою особистістю, його хвостове оперення було довгим, утворюючи щось на зразок шлейфу", - прокоментував новину професор Уолш, який не брав безпосередньої участі у вивченні знайдених останків.

"Зазвичай подібного роду екстравагантне оперення - таке, як хвостові пір'я у павичів, служить для залучення партнера. Схоже, що ця пташка ще не досягла розмірів дорослого самця і робила перші спроби залучити партнерку", - сказав учений.