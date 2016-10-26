В історичній частині Житомира відкопали старовинне підземелля (відео)

Під час розкопок археологи на двометровій глибині викопали польські та чеські срібні монети XVI сторіччя, а ще – козацькі люльки, йдеться в сюжеті ТСН.

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Копнувши глибше, натрапили на ходи. Припускають, що катакомби ведуть до костьолу Святої Софії, розташованого неподалік, тож їм десь півтисячі років.

У знайденому підземеллі в майбутньому планують зробити музей.

Археологи досліджують територію за мапою, яку склали за допомогою георадару. І сподіваються, що нинішніми раритетами їхні знахідки не обмежаться.

Раніше у Дніпропетровській області археологи виявили поховання скіфа-велетня.