Британець склав у себе в гаражі винищувач, вже політав на ньому (відео)

На реалізацію цієї ідеї 63-річному Джеймсу довелося витратити близько 18 тис. фунтів (22,7 тис. доларів), передає Бі-бі-сі.

Авіаконструктор-любитель шукав деталі та матеріали для свого літака у США та різних країнах Європи.

Так, двигун Rolls Royce був замовлений у Нідерландах, колеса куплені на інтернет-порталі eBay, а ремені для крісла пілота зроблені на замовлення в США.

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На будівництво літака пішло три роки, і у вересні 2015 року Джеймс здійснив свій перший політ.

Сам Алан Джеймс говорить, що політати на "спітфайрі" було мрією його дитинства, яку йому нарешті вдалося здійснити.

Винищувачі моделі Supermarine Spitfire надійшли в експлуатацію в 1938 році і під час війни успішно використовувалися як британськими, так і радянськими ВПС.

Частина літаків залишалася в строю до середини 1950-х років. На сьогодні у світі збережені близько 50 літаків "Спітфайр" у льотному стані.