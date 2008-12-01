Американський багаторазовий космічний корабель «Endeavour» здійснив посадку на авіабазі Едвардс у Каліфорнії.

Спочатку планували, що космічний корабель із сімома астронавтами на борту приземлиться у штаті Флорида. Проте, через погані погодні умови, місце посадки змінили.

«Endeavour» повернувся на Землю після 16-денної місії, під час якої астронавти здійснювали ремонтні роботи на Міжнародній космічній станції.

Радіо Свобода