«Endeavour» повернувся на Землю
08:18, 01 грудня 2008Наука та IT
1344 0
У плани втрутилася погода
Американський багаторазовий космічний корабель «Endeavour» здійснив посадку на авіабазі Едвардс у Каліфорнії.
Спочатку планували, що космічний корабель із сімома астронавтами на борту приземлиться у штаті Флорида. Проте, через погані погодні умови, місце посадки змінили.
«Endeavour» повернувся на Землю після 16-денної місії, під час якої астронавти здійснювали ремонтні роботи на Міжнародній космічній станції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter