У Бельгії продожують противитись конфіскації заморожених активів РФ: ЗМІ розкрили деталі

До цього міністр оборони країни заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

У Бельгії не підтримують перенесення коштів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України. Про це Суспільному повідомив бельгійський посадовець.

Там нагадали, що раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що ЄС може змінити тримача російських заморожених активів з Бельгії на ЄС. Однак бельгійський посадовець повідомив, що їхня позиція лишається незмінною.

"Будь-яка пропозиція щодо заморожених російських активів має передбачати повне та юридично бездоганне рішення, яке охоплюватиме як активи, так і зобов'язання компанії "Euroclear" та бельгійської держави", - заявив він.

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За його словами, необхідно також повною мірою врахувати юридичні ризики, пов'язані з судовими провадженнями в Росії, зокрема з рішенням, "винесеним російським судом у липні в рамках апеляційного розгляду".

До цього міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України. Він зазначив:

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму".

Заморожені російські активи

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна розуміє Бельгію, яка не хоче брати відповідальність за рішення щодо конфіскації російських активів на себе, тому пропонує колективну відповідальність.

Він нагадав, що є понад 210 млрд євро заморожених російських активів, з яких переважна більшість зберігаються в Euroclear у Бельгії.

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