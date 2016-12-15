У Європі запустили навігаційну систему Galileo

На момент запуску орбітальне угруповання Galileo становить 18 супутників, ще 8 будуть запущені протягом двох років. Очікується, що загальна кількість апаратів доведуть до 30, пише Meduza.

Створення Galileo почалося в 1999 році, загальний бюджет системи до 2020 року складає понад 10 мільярдів євро. Перші супутники були запущені на орбіту в 2011 році.

Творці системи очікують, що з повноцінної угрупуванням в 24 супутники Galileo дозволить визначати місце розташування на землі з точністю до одного метра, що в кілька разів перевищує якість американської GPS. Для підвищення точності в європейських супутниках використовували атомні годинники з похибкою не більше однієї мільярдної частки секунди.