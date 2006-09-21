Alfa Romeo показала дві новинки (фото)

Компанія Alfa Romeo анонсувала одразу дві новинки, які вже невдовзі з`являться в ділерських центрах марки. Перша - це оновлена версія хетчбека Alfa Romeo 147. Автомобіль відрізняється хромованою окантовкою гратчатки радіатора і наявністю хромованих смужок у вентиляційних прорізах переднього бампера. Ще одна новина: версія Alfa Romeo 147 з 150-сильним турбодизелем, що з`явилася рік тому, тепер устатковуватиметься самоблокованим диференціалом Torsen на передній осі, що допоможе хетчбекові ефективніше реалізувати потенціал потужного мотора.

У такому вигляді Alfa Romeo 147 випускатиметься до кінця 2007 року, коли їй на зміну прийде повністю новий автомобіль.

Друга новинка - це спеціальна версія Alfa Romeo 159 Sport. Від базової моделі новинка відрізняється наявністю 2,2-літрового бензинового мотора потужністю 185 кінських сил, 18-дюймовими колісними дисками, розширеними колісними арками і трохи іншою комплектацією й опорядженням салону. Як очікується, загалом буде випущено 150 копій такого автомобіля у версіях з кузовом седан або універсал, на вибір клієнта. Забарвлюватися Alfa Romeo 159 Sport буде в один з двох кольорів - сірий або червоний.

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