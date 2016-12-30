Виявлена нова вразливість iPhone, яка викликає його зависання

Від нього не захищені навіть пристрої, що працюють під управлінням бета-версій iOS 10.2.1. Також повідомлення може викликати зависання на всіх пристроях з більш старою версією.

Про це пише AppleInsider.

У травні 2015 року стало відомо про досить дивне текстове повідомленні, яке викликало перезавантаження пристрою і робило неможливим використання додатка Повідомлення. З цією проблемою розібралися. У листопаді власникам iPhone стали приходити посилання на відео, яке викликало зависання iPhone. Користувачам допомагало перезавантаження.

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Нова проблема – це досить об'ємний файл, який представляє з себе візитну картку контакту. Отримавши такий файл і спробувавши його відкрити, ви зіткнетеся з зависанням програми Повідомлення. Ви зможете вимкнути його, відкривши список недавно запущених додатків, але варто вам відкрити його знову, і проблема повториться. Перезавантаження не допоможе.