Виявлена нова вразливість iPhone, яка викликає його зависання
Серед телефонів вже почало гуляти повідомлення, яке викликає зависання стандартної програми для обміну повідомленнями.
Від нього не захищені навіть пристрої, що працюють під управлінням бета-версій iOS 10.2.1. Також повідомлення може викликати зависання на всіх пристроях з більш старою версією.
Про це пише AppleInsider.
У травні 2015 року стало відомо про досить дивне текстове повідомленні, яке викликало перезавантаження пристрою і робило неможливим використання додатка Повідомлення. З цією проблемою розібралися. У листопаді власникам iPhone стали приходити посилання на відео, яке викликало зависання iPhone. Користувачам допомагало перезавантаження.
Читайте такожОприлюднили список найгірших гаджетів 2016 року (фото)
Нова проблема – це досить об'ємний файл, який представляє з себе візитну картку контакту. Отримавши такий файл і спробувавши його відкрити, ви зіткнетеся з зависанням програми Повідомлення. Ви зможете вимкнути його, відкривши список недавно запущених додатків, але варто вам відкрити його знову, і проблема повториться. Перезавантаження не допоможе.