"Камера просто померла": користувачі знайшли критичний дефект в iPhone 7 Plus

Про це пише Ubergizmo у четвер, 22 грудня.

За його словами, камера смартфона просто «померла»: «Я запустив додаток камери і тільки побачив чорний екран. Іноді виходить зробити знімок, але він весь залитий зеленим або фіолетовим кольорами». Teryakiwok стверджує, що в момент, коли робиш знімок, на екрані з'являється повідомлення про перегрів пристрою.

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Також teryakiwok скаржиться на те, що проблему неможливо вирішити звичайним перезавантаженням смартфона і повним скиданням. Передбачається, що проблеми виникають через дефект шлейфу.

Автор поста розповів, що зв'язався з іншими користувачами, які зіткнулися з тією ж проблемою. Вони зазначили, що в авторизованому сервісному центрі проблема була вирішена.