Ford представив прототип Mondeo нового покоління (фото)

Компанія Ford розповсюдила першу офіційну інформацію про нове покоління моделі Mondeo. Концепт цього автомобіля з кузовом універсал буде представлений на Паризькому автосалоні в кінці вересня поточного року.

Як повідомляє прес-служба Ford, новий Ford Mondeo одержить фірмовий "кінетичний дизайн", знайомий по моделях S-Max і новому Galaxy. У зовнішності автомобіля багато загального з торішнім концептом Iosis, представленому у Франкфурті, який був також показаний на Московському автосалоні на початку осені. Як очікується, серійна версія Mondeo трохи відрізнятиметься від концепту .

Автомобіль буде побудований з використанням універсальної платформи Ford, вже відомої по моделях S-Max і Galaxy. Базовими для нового Mondeo стануть 1,6-літровий бензиновий двигун, а також дизелі об`ємом 1,8 і 2,0 літри, а наймогутніша модифікація одержать 2,5-літровий турбомотор від Focus ST.

Серійна версія нового Mondeo буде представлена в 2007 році.

Лента.ру