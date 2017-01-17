Кількість відвідувачів ВКонтакті в Україні досягла рекордної позначки - 15 мільйонів на добу

Про це повідомив прес-секретар ВКонтакті Влад Леготкін, посилаючись на дані Liveinternet за грудень 2016 року та січень 2017 року:

«Окремі мас-медіа цілий рік лякали заголовками, ніби VKвтрачає популярність в Україні. Проте за останній рік ми виросли ще на один мільйон, а в січні впевнено підвищуємо рекордну позначку».

У січні 2014 року середньодобова кількість унікальних відвідувачів ВКонтакті з України була на рівні 12 мільйонів— і з кожним роком ця цифра постійно збільшувалася на один мільйон, додав Леготкін. Він також зазначив, що весь попередній рік став дуже важливим і насиченим для ВКонтакті:

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«Ми повністю перейшли на новий дизайн в настільній версії сайту, представили розумну стрічку новин, що враховує інтереси людини, додали можливість відправки голосових повідомлень, запустили тестування стримінговоїплатформи для ігрових трансляцій, а також представили експериментальний фотододаток Vinci, що використовує можливості нейронних мереж, і мобільний додаток для прямих трансляцій VK Live, який скоро з'явиться на Android і вже доступний для пристроїв на iOS».

Українська команда ВКонтакті 2016 року підтримала соціальну ініціативу з популяризації читання книг українською мовою #bookchallenge_ua та екологічну акцію Let's do it, Ukraine!, разом зі Всесвітнім фондом природи WWF організувала прямий ефір на честь Години Землі, представила переклад сайту русинською мовою йгалицьким говором, у якості ментора взяла участь у масштабному українському хакатоні Media Hack Weekend. У жовтні соціальній мережі виповнилося десять років.