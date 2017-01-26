Українська вчена отримала міжнародну математичну премію

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, комісія присудила премію В’язовській за її відкриття світового рівня – щодо найщільнішого пакування куль у 8 та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм.

У МОН нагадують, що 2016-го математик розв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, — в 24-вимірному. Інакше кажучи, науковець знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Раніше задачу пакування куль було розв'язано лише для просторів із трьома і менше вимірами.

"Щодо пакування куль — насправді цю задачу легко зрозуміти, — пояснює вчена виданню The Ukrainians. — У нас є ящик, і треба покласти у нього якомога більше куль однакового радіуса. Багато чого залежить від об’єму ящика. Нам треба знайти константу, залежність між об’ємом коробки та кількістю куль, які туди можна покласти".

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В’язовська закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему «Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері», а 2013 року здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті, захистивши дисертацію «Модулярні функції та особливі цикли».

Довідка УНІАН. Премія Салема заснована Адріаною Салем, вдовою французького математика грецького походження Рафаеля Салема (1898—1963). З 1968 року премією нагороджуються математики, які відзначилися у галузі досліджень, якою цікавився Салем, насамперед роботами, пов'язаними із рядами Фур'є (спосіб представлення довільної складної функції сумою простіших).