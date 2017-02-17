Шкіряк пропонує заблокувати в Україні Mail.ru
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк пропонує заблокувати в Україні російський ресурс Mail.ru.
Він закликав людей відкривати власні сторінки у Facebook,Twitter, Google, йдеться в його повідомленні у соцмережі.
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"Де завгодно, але тільки не в соцмережах Мордора! Я категорично проти існування в Україні соцмереж, що контролюються країною-агресором й активно наповнюються провокаційним, шкідливим, антидержавним контентом!" - наголосив Шкіряк.
"А ще я вважаю, що доцільно відрізати і заблокувати mail.ru!" - заявив радник глави МВС.
Раніше Шкіряк пропонував заблокувати в Україні російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники" в рамках боротьби з інформаційною агресією Росії та для запобігання антиукраїнським проявам.