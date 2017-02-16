За антиукраїнський контент: Шкіряк пропонує заблокувати "ВКонтакте" та "Одноклассники"

16:40, 16 лютого 2017
Суспільство
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Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк пропонує заблокувати в Україні російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники" в рамках боротьби з інформаційною агресією Росії та для запобігання антиукраїнським проявам.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, 2017 рік має стати роком боротьби з інформаційною агресією Росії проти України.

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«І, я думаю, одним із кроків цієї боротьби має стати блокування соціальних мереж «Вконтакті» і «Однокласники», які повністю належать Росії й контролюються російськими спецслужбами, і сьогодні є основними постачальниками антиукраїнського контенту, який розповсюджується в інтернеті», – сказав Шкіряк і додав, що Міністерству освіти України треба запровадити в школах роз’яснювальну роботу серед учнів щодо шкідливості цих соціальних мереж.

Варто зазначити, що у США планують створити центр для ведення інформаційної війни проти Росії.

Як відомо, раніше журналісти розповіли, чому користувачі соцмереж допомагають поширювати фейки.

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Теги: #Росія#війна#інтернет#мережі