140 тисяч фото та відео із космічних місій: NASA створило єдину базу медіафайлів

NASA створило єдину бібліотеку своїх фото-, відео- і аудіо- файлів, які знаходяться у вільному доступі, а потрібний файл можна знайти за допомогою пошуку.

У самому агентстві пояснили, що створена бібліотека поєднує в собі контент з 60 різних колекцій.

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База дає можливість доступу до 140 тисячам зображень, відео та аудіо, які були отримані в ході численних місій агентства.

У NASA наголошують, що користувачі зможуть вбудовувати контент на свої власні сайти. Контент можна сортувати за датою зйомки, і за популярністю.

Раніше, NASA опублікувало знімок одного із масштабних ураганів на Юпітері – Великої темної плями. Фото зробила станція "Юнона", яка зробила знімок, перебуваючи на відстані 14,5 тисяч кілометрів від поверхні Юпітера.