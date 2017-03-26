NASA показало нове фото масштабного урагану на Юпітері

NASA опублікувало знімок одного із масштабних ураганів на Юпітері – Великої темної плями. Фото зробила станція "Юнона".

"Юнона" зробила знімок, перебуваючи на відстані 14,5 тисяч кілометрів від поверхні Юпітера.

Читайте такожКонгрес США затвердив місію NASA на Марс

Наголошується, що Велика темна пляма відрізняється від Великої червоної плями на Юпітері тим, що вона розташовується поблизу північного полюса планети.

Якщо Червона пляма є стійким утворенням, то Темна пляма може з'являтися і зникати з періодом в декілька місяців.

Раніше, NASA опублікувало світлини одного із супутників Сатурна – Пана, який схожий на пельмень. Світлини опубліковані на офіційному сайті агентства. Повідомляється, що фотографії зробив зонд Cassini з рекордно близької відстані — 24 572 кілометрів.