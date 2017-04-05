У День Землі вчені вийдуть на марш протесту проти псевдонауки

22 квітня, в День Землі, женевські вчені вийдуть на протестний марш проти антинаукової риторики і «альтернативних фактів».

«Марш за науку» стане частиною безлічі маршів, які пройдуть по всьому світу. Детальніше про них можна дізнатися на сайті маршу.

У Женеві знаходиться Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН). Хоча організація не підтримує марш офіційно, багато її співробітників задіяні в його плануванні, пише "Газета.Ru".

«Ми хотіли б просто займатися дослідженнями, але зіткнулися з таким сплеском антинаукової риторики по всьому світу на сьогоднішній день, що для нас зараз необхідно встати і сказати, постаратися донести, що наука має значення і факти існують, а «альтернативні факти» - те, що не має відношення до реальності», - кажуть організатори. Вони підкреслюють, що марш не акцентує увагу на фігурі президента Трампа, який прославився запереченням глобального потепління.

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Саме поняття «альтернативні факти» увійшло в обіг з легкої руки радника Трампа Келлиенн Конвей - вона використовувала його, щоб охарактеризувати висловлювання прес-секретаря президента Шона Спайсера, який відчитав пресу за нібито неправильне освітлення інавгурації. ЗМІ опублікували фото, на яких було видно порожні місця перед Капітолієм, Спайсер ж стверджував, що інавгурація Трампа була найпопулярнішою в історії та порожнім місцям є інше пояснення. У відповідь на звинувачення прес-секретаря у брехні Конвей спробувала заступитися за нього, сказавши, що це не брехня, а «альтернативні факти».