Помер радянський космонавт Гречко

У ніч на 8 квітня у віці 85 років помер льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу Георгій Гречко, повідомляє журнал «Новини космонавтики».

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"Він пішов з життя сьогодні в 6:40 на 81-ій лікарні, в останні хвилини з ним була його дружина Людмила, причина смерті - серцева недостатність. Ми його дуже любимо і пам'ятаємо, він був дуже світлою людиною", - розповіла РБК дочка космонавта Ольга.

Георгій Гречко народився 25 травня 1931 року в Ленінграді. Після закінчення Ленінградського механічного інституту він брав участь у підготовці запуску першого штучного супутника Землі та інших космічних апаратів. У травні 1968 року Гречко був зарахований у загін космонавтів, готувався до польотів по радянській місячній програмі, яка була скасована після успішної висадки американців на Місяць. Числився в загоні до 1986 року. Протягом 13 років залишався найбільш літньою людиною, що побувала на орбіті (у віці 54 років).

За свою кар'єру він тричі літав на орбіту, де сумарно провів понад 134 доби, і один раз виходив у відкритий космос. Свій перший політ Гречко здійснив у січні 1975 року разом з Олексієм Губарєвим на космічному кораблі «Союз-17» в якості бортінженера. Другий політ відбувся через два роки, з грудня 1977 по березень 1978-го, третій — з 17 по 26 вересня 1985 року.

Як повідомляв УНІАН, у січні у віці 82 років помер астронавт Юджин Сернан, останній з людей, що ступили на Місяць.