Екіпаж 50-ї місії МКС з мощами святого повернувся на Землю (фото, відео)

Спусковий апарат космічного корабля «Союз МС-02» з екіпажем 50-ї експедиції повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю.

Про це повідомляє NASA.

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На Землю повернулися два російських космонавти Андрій Борисенко та Сергій Рижиков, а також астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу. До місця посадки в Казахстані вирушили пошуково-рятувальні загони, які евакуюють членів екіпажу з капсули.

Екіпаж експедиції МКС-49/50 пробув на орбіті 173 доби. За цей час члени екіпажу зробили свій внесок у сотні експериментів з біології, фізики і наук про Землю.

Як пише ТАСС, разом з екіпажем на Землю повернуто частку мощей Серафима Саровського.