Екіпаж 50-ї місії МКС з мощами святого повернувся на Землю (фото, відео)
16:25, 10 квітня 2017Наука та IT
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Тривалість перебування в космічному польоті екіпажу експедиції МКС-49/50 склала 173 доби.
Спусковий апарат космічного корабля «Союз МС-02» з екіпажем 50-ї експедиції повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю.
Про це повідомляє NASA.
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На Землю повернулися два російських космонавти Андрій Борисенко та Сергій Рижиков, а також астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу. До місця посадки в Казахстані вирушили пошуково-рятувальні загони, які евакуюють членів екіпажу з капсули.
Екіпаж експедиції МКС-49/50 пробув на орбіті 173 доби. За цей час члени екіпажу зробили свій внесок у сотні експериментів з біології, фізики і наук про Землю.
Як пише ТАСС, разом з екіпажем на Землю повернуто частку мощей Серафима Саровського.
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