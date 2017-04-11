У США вчені працюють над створенням імплантованої штучної нирки (відео)
11:25, 11 квітня 2017Наука та IT
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Біоштучна нирка дасть пацієнтам нову надію на одужання.
Такі нирки можуть використати для лікування термінальної стадії ниркової недостатності / pharm.ucsf.edu
У Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско, США, науковці працюють над національним дослідницьким проектом зі створення невеликих імплантованих, біоштучних нирок для лікування термінальної стадії ниркової недостатності.
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Як йдеться в повідомленні на сайті університету, біоштучна нирка дасть пацієнтам із таким діагнозом нову надію за короткий або тривалий термін вилікуватись від ниркового діалізу в умовах, коли кількість природних донорських нирок у трансплантології обмежена.
В університеті вважають, що біоштучні нирки зможуть зберегти кошти національної охорони здоров'я США.
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