У США вчені працюють над створенням імплантованої штучної нирки (відео)

У Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско, США, науковці працюють над національним дослідницьким проектом зі створення невеликих імплантованих, біоштучних нирок для лікування термінальної стадії ниркової недостатності.

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Як йдеться в повідомленні на сайті університету, біоштучна нирка дасть пацієнтам із таким діагнозом нову надію за короткий або тривалий термін вилікуватись від ниркового діалізу в умовах, коли кількість природних донорських нирок у трансплантології обмежена.

В університеті вважають, що біоштучні нирки зможуть зберегти кошти національної охорони здоров'я США.