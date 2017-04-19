NASA показало небезпечний астероїд, який наближається до Землі (фото, відео)

Радарні станції NASA отримали перші фотографії великого астероїда 2014 JO25, який пролетить повз Землю сьогодні вночі. Про це повідомляється на сайті космічного агентства.

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Астероїд, за словами вчених, за формою виявився схожий на "гантелю" або "арахіс у шкаралупі". Згідно з дослідженнями, він обертається навколо своєї осі кожні п'ять годин.

Діаметр більшої частини 2014 JO25 становить 620 метрів, розміри другої половини поки не визначені. Цей астероїд входить до переліку об'єктів, потенційно небезпечних для життя на Землі.

Як повідомляв УНІАН, повз Землю 19 квітня пролетить великий астероїд, який був виявлений майже три роки тому.

Астероїд, відомий як 2014 JO25, був відкритий у травні 2014 року. Його розміри - приблизно 650 метрів, а про його фізичні властивості мало що відомо, незважаючи на те, що його траєкторія добре відома.