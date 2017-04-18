Повз Землю пролетить гігантський астероїд (відео)

Повз Землю 19 квітня пролетить великий астероїд, що був виявлений майже три роки тому. Він рухатиметься на відстані близько 1,8 мільйона кілометрів, йдеться на сайті NASA.

Хоча немає жодної ймовірності того, що астероїд зіткнеться з нашою планетою, проте це буде дуже близький "підхід" для астероїда такого розміру.

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Астероїд, відомий як 2014 JO25, був відкритий у травні 2014 року. Його розміри - приблизно 650 метрів, а про його фізичні властивості мало що відомо, незважаючи на те, що його траєкторія добре відома.

Минулого разу цей астероїд наближався до Землі 400 років тому, а наступного з'явиться після 2600 року. Його можна буде побачити навіть за допомогою звичайного оптичного телескопа, зазначили в NASA.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого астероїд під назвою P10zaUs пролетів за 160 тисяч кілометрів від Землі, що в 2,5 рази ближче, ніж до Місяця. За розміром він схожий на челябінський метеорит.