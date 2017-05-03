Після вбивств онлайн Цукерберг найме три тисячі модераторів в Facebook

Facebook найме ще три тисячі видеоредакторів, які будуть відслідковувати в соціальній мережі відеозапису самогубств і злочинів.

Про це написав засновник соцмережі Марк Цукерберг.

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Такою роботою у Facebook вже займаються 4 500 осіб. За словами Цукерберга, рішення збільшити штат приймається після того, як "впродовж останніх декількох тижнів ми в прямому ефірі або на записах, викладених пізніше, бачили, як люди заподіюють шкоду собі або іншим".