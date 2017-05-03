Після вбивств онлайн Цукерберг найме три тисячі модераторів в Facebook
19:59, 03 травня 2017Наука та IT
1084 0
Подібною роботою у Facebook вже займаються 4 500 осіб.
Ілюстрація / REUTERS
Facebook найме ще три тисячі видеоредакторів, які будуть відслідковувати в соціальній мережі відеозапису самогубств і злочинів.
Про це написав засновник соцмережі Марк Цукерберг.
Читайте такожЛитовський хакер розбагатів на $100 мільйонів за рахунок Facebook і Google
Такою роботою у Facebook вже займаються 4 500 осіб. За словами Цукерберга, рішення збільшити штат приймається після того, як "впродовж останніх декількох тижнів ми в прямому ефірі або на записах, викладених пізніше, бачили, як люди заподіюють шкоду собі або іншим".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter