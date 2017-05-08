Секретний орбітальний літак США повернувся з дворічного польоту

Експериментальний орбітальний літак X-37B успішно завершив безпілотний політ, що тривав два роки, пише Бі-Бі-Сі.

Літак приземлився 7 травня на смугу на мисі Канаверал у Флориді, що призначалася для космічних шатлів і не використовувалася з моменту закриття програми.

Літак був виведений на орбіту в травні 2015 року з того ж мису Канаверал за допомогою ракети-носія «Атлас-5». Всього він провів на орбіті близько 700 діб.

Літак проводив експерименти для сил швидкого реагування американських військово-повітряних сил.

Читайте такожАстрономи виявили секретний корабель США на орбіті Землі

Перед його запуском повідомлялося, що експерименти проводяться в рамках роботи по створенню нового іонного двигуна, однак більш детальна інформація засекречена.

Це був вже четвертий запуск літака X-37B на орбіту в рамках цих досліджень. На даний момент це його найдовший політ.

Орбітальний літак X-37 був створений в 1999 році. Очікувалося, що він буде використовуватися для ремонту супутників у космосі, проте потім програму передали американським ВПС і засекретили.