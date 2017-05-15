Друга хвиля кібератаки вірусу WannaCry оминула Європу і зачепила Азію - DW

Очікувана експертами друга хвиля зараження програмою-шкідником WannaCry на початку нового робочого тижня в понеділок, 15 травня, не відбулася.

Про це повідомили британські правоохоронні органи, передає Deutsche Welle.

Очікувалося, що поширений через уражені електронні листи вже в 150 країнах вірус поновить активне розповсюдження. Однак аналітики не виключають такої можливості у найближчий час.

Утім, локальні спалахи ураження помітні в Азії. Китайські органи влади заблокували низку онлайн-сервісів, проте невідомо, чи через кібератаки, чи для їхньої профілактики. Енергетична компанія PetroChina заявила про ураження платіжних систем на низці своїх заправок, у японській поліції повідомили про два відомі випадки кібератак, одну - в лікарні, ще одну - у приватної особи. В Індії уряд заявив лише про кілька випадків атак, яких уникли великі корпорації. У Південній Кореї повідомили про дев'ять інцидентів вимагання "викупу" програмою-шкідником.

У Європі підприємства, які стали жертвою WannaCry, відновлюють роботу своїх мереж. Концерн Renault-Nissan, приміром, у понеділок заявив про відновлення роботи своїх заводів.

"Варто очікувати схожих атак на регулярній основі найближчими днями та тижнями", - озвучив песимістичний прогноз голова французької агенції кібербезпеки ANSSI Гійом Пупар. Він допускає, що хакери оновлюватимуть свої інструменти та навчатимуться на помилках.

Як повідомляв УНІАН, жертвами масової кібератаки минулої п'ятниці стали близько 200 тис. фізичних та юридичних осіб у 150 країнах.

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У всіх випадках використовувалася програма-здирник. Вірус потрапляє в комп'ютер і зашифровує всі файли, після чого вимагає сплатити за розблокування в цифровий валюті – біткоїнах. Найбільше від нього постраждали Британія і Росія.