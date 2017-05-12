У Британії хакери атакували лікарні: викуп вимагають у біткоінах

19:44, 12 травня 2017
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Комп'ютерні системи лікарень були пошкоджені в результаті дій "програм-вимагачів".

На екранах пристроїв з'явилося повідомлення з вимогою викупу / BBCBreaking

По всій Великобританії комп'ютерні системи лікарень вийшли з ладу, імовірно, в результаті широкомасштабної кібератаки. Про це пише Російська служба ВВС. Як пояснили в Національній службі охорони здоров'я, деяка кількість медустанов постраждало від "програм-вимагачів".

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Збої в роботі системи торкнулися лікарень та медичних установ у Лондоні, Ноттінгемі та інших містах Англії. Деякі медичні установи в цих містах порадили мешканцям тимчасово не звертатися за допомогою - за винятком екстрених ситуацій.

Медична служба Дербі заявила, що була змушена відключити всю свою IT-систему через "атаку на безпеку системи".

Перебої в роботі електронної системи служби охорони здоров'я імовірно, були спровоковані хакерськими атаками. У самій службі заявили, що знають про проблему і намагаються розібратися в її причинах.

"Ця атака не була спеціально спрямована на Національну службу охорони здоров'я і торкнулася організацій із різних областей", - йдеться у повідомленні.

Як пише ВВС, серед медичних центрів, роботу яких ускладнили перебої, опинилися дві найбільші лікарні в Лондоні - The Royal London і St Bartholomew's.

"У нас є план дій на випадок глобальних інцидентів, ми дотримуємося його, щоб переконатися в безпеці наших пацієнтів. Термінова медична допомога надається в довколишніх лікарнях", - повідомили в Barts Health Group, компанії, яка обслуговує ці лікарні.

Національне кримінальне агентство Великобританії повідомило, що знає про можливу кібератаку, але утрималося від докладних коментарів.

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Теги: #атака хакерів#хакерська атака в Британії