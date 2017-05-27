Початок будівництва найбільшого в світі оптичного телескопа (відео)

У чилійській пустелі Атакама 26 травня розпочалось будівництво найбільшого в світі оптичного телескопа, який буде уп’ятеро потужніший за нині працюючий Very Large Telescope. Про це повідомило "Радіо.Свобода".

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"Прилад розташують на горі висотою три тисячі метрів. Діаметр його головного дзеркала становитиме 39 метрів. Очікується, що телескоп прискорить відкриття нових планет в інших сонячних системах і пошук ще менших планет, ніж ті, які виявлені досі, а також дозволить отримувати інформацію про склад небесних тіл та можливість існування там життя. Запуск системи очікують у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

За словами вчених, сухий клімат Атаками – це найкращі умови для спостереження, які можна знайти на Землі.

"Будівництво гігантського телескопа фінансується Європейською південною обсерваторією, що об’єднує 15 європейських держав та Бразилію. Орієнтовна вартість проекту – 1 мільярд євро", - зазначає видання.