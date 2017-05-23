Вчені відкрили новий тип планет

Американські вчені припустили існування синестії — нового типу планетних об'єктів. Відповідне дослідження опубліковане в Journal of Geophysical Research: Planets, коротко про нього повідомляє Американський геофізичний союз.

Фахівці, використовуючи створену ними комп'ютерну програму HERCULES (Highly Eccentric Rotating Concentric U (potential) Layers Equilibrium Structure), розглянули еволюцію розігрітого обертового сфероїда постійної щільності.

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Експерти з'ясували, що небесне тіло перетворюється в синестію, коли його кутова швидкість обертання на екваторі перевищує орбітальну швидкість. Найчастіше синестія виникає, коли стикаються два небесних тіла, які швидко обертаються.

Зовні отриманий об'єкт нагадує еритроцит або пончик. Назва синестії дана, з ініціативи авторів, з'єднанням грецьких συν (разом) і Eστια (Естія — богиня архітектури).

Тривалість існування даного типу планетних об'єктів тим довше, чим більше в них матерії. З плином часу, відзначають фахівці, із синестії виділяються власне планети і супутники.

Вчені вважають, що система Земля-Місяць у далекому минулому могла протягом приблизно ста років бути синестією. Крім неї, моделювання авторів виділило відомі типи планетних об'єктів (власне планети і планети з диском).