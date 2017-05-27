У Чилі почали будівництво найбільшого у світі телескопа EELT

Старт будівництва найбільшого в світі телескопа було дано в п'ятницю в Чилі президентом країни Мішелем Бачелето.

Апарат для дослідження екзопланет (що знаходяться за межами Сонячної системи), що отримав назву "Європейський надзвичайно великий телескоп" (European Extremely Large Telescope, EELT) буде споруджено до 2024 року в чилійській високогірній пустелі Атакама, пише ТАСС.

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"Тут буде побудовано не просто телескоп, а одне з найбільших доказів можливостей науки і технологій, а також міжнародного співробітництва", - сказала Бачелет, слова якої наводить її прес-служба.

Апарат вартістю €1 млрд буде оснащений п'ятьма сегментними дзеркалами. Діаметр найбільшого з них складе 39 метрів, він складатиметься з майже 800 шестикутних дзеркал діаметром 1,4 метра.

За даними яка фінансує проект Європейської південної обсерваторії (ESO) - міжнародної дослідницької організації, в яку входять 13 країн Європи, Бразилія та Чилі, площа обертового купола телескопа буде приблизно порівнянна з футбольним полем (86 метрів в діаметрі). Загальна маса конструкції складе п'ять тисяч тонн, з них три тисячі - рухома частина.

На сьогоднішній день в пустелі Атакама функціонує Атакамський великий радіотелескоп (ALMA). Усього в астрономічній обсерваторії Ла-Сілья, розташованої тут на висоті 2,4 тисячі метрів над рівнем моря, знаходяться 18 телескопів, половина яких побудовані на кошти Європейської південної обсерваторії.