У КНДР випустили свій iPad

Північнокорейська компанія Myohyang IT Company випустила власний планшетний комп'ютер під назвою Ryonghung iPad. У своїй рекламі виробник називає його просто iPad, пише Gizmodo.

Планшет отримав чотирьохядерний процесор з тактовою частотою 1,2 гігагерца і один гігабайт оперативної пам'яті. Вбудованої пам'яті у гаджета з Північної Кореї вісім гігабайт. Виробники запевняють, що він був сертифікований місцевим регулятором.

Читайте такожУ iPhone скоро можуть з’явитись електронні SIM-карти

«Ryonghung iPad користується великою популярністю серед покупців. Він може виконувати цілий ряд функцій, в числі яких читання різних джерел цифрової інформації, а також виконання офісних завдань і робота з документами», — говориться в брошурі.

Зазначається, що особливості Ryonghung iPad в наявності "з'єднання з мережею" і клавіатурою в комплекті. На планшет встановлено більше 40 додатків, серед яких калькулятор, енциклопедія про здоров'я і медичний сервіс Good Doctor 3.0.

Це далеко не перший випадок копіювання продукції Apple в КНДР. Так, в 2015 році в Пхеньяні почалися продажі моноблока, дуже схожого на iMac. Крім цього, у Північній Кореї створили операційну систему Red Star OS на основі Fedora Linux, яка практично повністю копіює інтерфейс Mac OS X.