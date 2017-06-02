До Землі наближається зелена комета Джонсона

Комета Джонсона наблизиться до Землі 4 червня. Неозброєним оком її видно не буде, а ось у бінокль або телескоп її можна буде спостерігати, передає ТАСС.

"4 червня 2017 року комета C/2015 V2 (Джонсона) пройде на відстані 121 325 600 км від Землі", - йдеться у повідомленні.

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У першій половині червня комету буде видно в сузір'ї Волопас недалеко від Арктура у вигляді зеленої розмитої зірки. У середніх широтах Північної півкулі її можна спостерігати при ясній безхмарній погоді високо над горизонтом, у південній частині неба.

Блиск комети початку червня досягне порядку плюс 7 зоряної величини. Для порівняння, планета Нептун має яскравість близько плюс 7,8 зоряної величини, а зірки Великого Ковша - плюс 2 зоряної величини.

Комета має гіперболічні орбіти й була відкрита 3 листопада 2015 року Джессом Джонсоном.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня комета 41Р/ Туттля-Джакобіні-Кресака наблизилася на мінімальну відстань до Землі.