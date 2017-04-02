До Землі максимально наблизилася незвичайна комета

1 квітня комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака наблизилася на мінімальну відстань до Землі, повідомляє ZN.ua з посиланням на NASA,

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"Спостерігати комету можна буде біля сузір'я Дракона і Великої ведмедиці. Як підкреслюють дослідники, важко передбачити час, коли комету буде видно найкраще, але наголошується, що в 1973 році вона була досить яскравою для того, щоб жителі Землі могли спостерігати її неозброєним оком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комета пройде на відстані 19,5 мільйонів кілометрів від нашої планети. На мінімальну відстань до Сонця комета наблизиться 12 квітня.

Вперше комету було відкрито в 1858 році, тоді дослідники припустили, що вона є періодичною, тобто обертається навколо Сонця, але тоді вони не змогли точно визначити її період обертання. У 1907 році об'єкт було заново відкрито і вчені пов'язали його з відкриттям 1858 року. Пізніше дослідники припустили, що комета знову з'явиться на небосхилі в 1928 і 1934 роках, але вона не була помічена до 1951 року.